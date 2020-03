UCI gaat kwalifcatie voor Olympische Spelen herbekijken en werken aan de kalender

Bij de verschillende atleten en betrokken instanties is er begrip voor het uitstel van de Olympische Spelen, zo ook bij de UCI. Dat betekent wel dat er werk aan de winkel is. Er moet nog om één en ander duidelijkheid verschaft worden en de wielerkalender wordt stilaan een puzzelwerk van hoog niveau.

De UCI schaart zich alvast achter de beslissing om de Spelen uit te stellen. "Het is in het algemeen en het sportief belang van de atleten, alsook dat van alle betrokken personen en partijen", klinkt het in een statement van de internationale wielerunie.

"Het wielrennen, een historische sport op de Olympische Spelen en de derde olympische sport met medailles in vijf disciplines, heeft de voorbije weken ook al belangrijke stappen ondernomen wat betreft gelijkwaardigheid van de internationale kalender en de kwalificatieprocedures voor de Olympische en Paralympische Spelen. Onze federatie is in nauw contact om de kwalificatieprocedures aan te passen", benadrukt de UCI ook nog.

WERKPUNT

Voort is ook de kalender voor dit jaar een werkpunt geworden. "De UCI heeft nu nog meer contact met de AIOCC, AIGCP en de CPA, want de atleten zijn de focus van onze bezorgdheden. Sterke maatregelen moeten het mogelijk maken om opnieuw in competitie te keren en tegelijkertijd hun gezondheid te respecteren. De UCI zal samen met zijn partners doorzetten in het algemeen belang van het wielrennen."