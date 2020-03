EF-Belgen doen het even rustiger aan en voelen weinig voor virtuele koersen: "Totaal niets met onze sport te maken"

Aangezien de eerstvolgende wielerwedstrijd niet meteen in aantocht is, krijgen alle wielrenners het vraagstuk voorgelegd hoe ze hun training juist aanpakken. We legden ons oor te luister bij Keukeleire en Vanmarcke, de Belgen van EF. Virtuele koersen als alternatief? Dat zien ze niet echt zitten.

Allebei zijn ze toch x aantal dagen van de fiets gebleven. "Ik had een tiental dagen gevonden om rust in te plannen. Na dit weekend gaan we er weer voor", zegt Jens Keukeleire. Een week geleden postte hij een filmpje op Instagram in het gezelschap van zijn vrouw en kindjes op het fietspad. "We zullen zien of we de kindjes nog eens meenemen."

KOK KEUKELEIRE

Gelukkig is het als gezin nog toegelaten om met de fiets de baan op te gaan. "Ze hebben ons toch nog niet tegengehouden. Ik denk dat het met enkel de familie geen kwaad kan." Hoe vult Keukeleire voorts zijn dagen? "Thuis mijn vrouw helpen. Ik ben niet altijd de kok, maar toch meestal. Het ontbijt, middag-en avondmaal waren de laatste tien dagen vaak voor mij."

Sep Vanmarcke heeft de tijd genomen om thuis wat klusjes te doen en de fiets ook even te laten voor wat het was. "Ik wilde nog wel even verder trainen, maar doordat er toch niet meteen een wedstrijd aankomt, hebben we besloten om het even rustig aan te doen. Dit weekend zullen we weer rustig herstarten. Niet met de focus op een bepaalde periode, maar wel het amusement op de fiets opnieuw terugvinden."

HET PLAN VAN VANMARCKE

Vanmarcke heeft overigens wel een plan. "De blokken die ik doe en het specifieke werk heb ik met mijn trainer juist uitgetekend. Bij de duurtrainingen heb ik wel wat speelruimte. Dan kan ik kiezen of ik eens de moutainbike neem, de kasseien doe of het heuvelachtige, of ik pakweg 4 of 6 uur doe. Ik zal dus wel in het heuvelland eens op de kasseien rijden, gewoon omdat ik het leuk vind."

Inmiddels is bekend geraakt dat er een virtuele Ronde van Zwitserland komt. Het zou wel eens kunnen dat nog koersen die toer opgaan om eventuele annulaties op te vangen. Dat zal dan wellicht zonder de EF-Belgen zijn. "Het kan wel leuk zijn om trainingsritten te doen met de profrenners en dat iedereen dan kan meedoen. Maar echt virtuele koersen, dat heeft totaal niets met onze sport te maken", vindt Keukeleire.

Vanmarcke treedt hem bij. "Virtuele wedstrijden vind ik heel ver van het professioneel wielrennen verwijderd. Dan gaat het alleen over wattages trappen en watt per kilo. Het koerstactische, het bochten nemen, materiaalkeuzes, dat valt allemaal weg. Zo krijg je heel andere winnaars. In een virtuele Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix ga je geen klassieke renner als winnaar krijgen."