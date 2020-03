Lange ritten zijn aan Philippe Gilbert momenteel niet besteed: "Dat is niet nodig" en "Ik ga niet superveel verliezen"

Er zit wel wat verschil op hoe de wielrenners hun trainingen momenteel aanpakken. Oliver Naesen bijvoorbeeld houdt wel van lange trainingstochten. Philippe Gilbert mag in Frankrijk niet meer buiten om te fietsen.

Hij zou lange tijd op de rollen kunnen zitten, maar dat doet hij niet, onthult hij in een Facebook Live van Sporza. "Neen, maar dat is ook niet nodig. Het is zoals een winterperiode. Ik doe weinig, want er is niet veel nodig. Ik heb vandaag veertig minuten gereden. Gisteren twee uur, de dag voordien één uur en twintig minuten. Voor mij is dat genoeg."

Ik wil mentaal en fysiek fris genoeg zijn

Sowieso gaat er immers genoeg tijd zijn om zich voor te bereiden op de volgende wedstrijd. "Misschien is er een eerste koers eind juni. We hebben nog heel veel tijd om te trainen. Ik was in goede conditie, ik ga niet superveel verliezen. Ik weet dat wanneer we terug beginnen er niet veel rust meer gaat bij zijn. Ik wil gewoon fris genoeg zijn, mentaal en fysiek, om tot het einde van het seizoen door te gaan."

Hoeveel tijd heeft een Gilbert eigenlijk nodig om weer een goed wedstrijdniveau te krijgen? "We zeggen altijd: voor elke dag dat je rust, moet je er twee trainen. In een cyclos van drie weken is het dus één week rusten en twee weken trainen om op hetzelfde niveau te blijven. Dat is niet bij iedereen zo, maar bij mij wel."