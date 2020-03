Stybar: "Niet kunnen koersen is lastiger dan ik dacht"

In normale omstandigheden werd vrijdag de de E3 BinckBank Classic gereden. Zdenek Stybar was er vorig jaar de beste.

Maar de Tsjech kan of mag zijn titel vandaag dus niet verdedigen door de coronacrisis. Op de website van zijn team sprak de renner van Deceuninck-Quick.Step over de situatie.

"Zonder wedstrijden zitten, is lastiger dan ik dacht. Niet zozeer fysiek maar wel mentaal. Ik keek echt uit naar deze weken op de kasseien en nu had ik op mijn best moeten zijn, maar er blijft niets over.”

“Ik kan alleen maar proberen mij daaraan aan te passen. Ik blijf trainen, al zijn het geen ritten van tweehonderd kilometer meer, maar zonder een doel is dat heel moeilijk en frustrerend.”

“Tegelijk begrijp ik dat het nu niet om wielrennen draait. Het gaat om het echte leven en heel veel mensen worden nu veel harder getroffen."