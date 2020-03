Vader van Franse renner heeft positief getest op het coronavirus

Thibaut Pinot en zijn familie hebben slecht nieuws gekregen. Régis Pinot, de vader van Thibaut, heeft namelijk positief getest op het coronavirus. Régis Pinot is de burgemeester van Mélisey in Haute-Saône.

De vader van Thibaut Pinot gaf meer uitleg bij France Bleu. "Vorige week kreeg ik de eerste symptomen. Ik kreeg pijn en begon te hoesten. Daarna kwam de koorts en de ademhalingsproblemen", aldus Régis Pinot.

Volgens de vader is Thibaut Pinot voorlopig nog gezond. "Voorlopig is hij in orde. Ik heb hem gisterenavond achter het raam gezien, omdat ik hem niet wil besmetten. Ze zullen voorlopig niet in mijn buurt komen", staat te lezen bij CyclingNews.