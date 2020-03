Wielrenners en fietsers krijgen geen extra beperking: trainingstochten moeten wel thuis beginnen

Het was alweer uitkijken naar de nieuwe Nationale Veiligheidsraad. In eerste instantie voor eventuele nieuwe richtlijnen in het algemeen belang van ons allemaal, maar ook op sportief vlak. Vooraf was er wel wat discussie over hoe ver je nog van huis verwijderd mag zijn voor sportactiviteiten.

Er werd gespeculeerd dat de regering wel een maximum aantal kilometers ging bepalen dat afgelegd mag worden. In dat geval zouden wielrenners geen lange trainingstochten meer kunnen houden zoals ze dat tot dusver wel nog deden. IN BEWEGING BLIJVEN Zover komt het echter niet. Wielrenners en fietsers worden niet beperkt tot toertjes draaien rond de kerktoren. "De bedoeling is om in beweging te blijven", verklaarde premier Sophie Wilmès op de persconferentie. Wel is het niet de bedoeling om je met de auto te verplaatsen om elders aan sport te doen. Alle trainingstochten of andere sportactiviteiten - wandelen, fietsen etc. - dienen dus van thuis te beginnen. Wie toch de wagen neemt om bijvoorbeeld in een park te gaan sporten, kan beboet worden.