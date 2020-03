Ben Hermans wacht binnenkort opnieuw operatie en de laatste fase van zijn revalidatie

Deze periode zonder competitie zorgt er alvast voor dat Ben Hermans niet al te veel wedstrijden hoeft te missen. Al betekent dat niet dat het geen zware periode is voor hem. Hij is nog altijd herstellende van de complexe schouderfractuur die hij opliep in de Tour Down Under.





