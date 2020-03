Julian Alaphilippe blijft gewoon hopen op wonderscenario: "Ik beeld mij in dat het virus zal verdwijnen"

Het geplande debuut van Julian Alaphilippe in de Ronde van Vlaanderen zal er begin april niet komen. Dan maar weer schitteren in de Tour zoals vorig jaar? Dan moet die wel doorgaan, en liefst met publiek. Want voor een Tour zonder toeschouwers staat Alaphilippe ook niet te springen.

Toch is een Tour zonder publiek de piste waar men vooral op inzet, als we de Franse minister van sport mogen geloven. "Het zou zeker niet geweldig zijn, want het publiek hoort bij de Tour de France. Dit zou uitzonderlijk zijn. Zonder publiek zou het niet hetzelfde zijn", zegt Alaphilippe aan RCM Sport.

De kans is natuurlijk groot dat dit het beste is wat er nog in zit. "Als we het moeten doen, dan zullen we het doen. Maar ik beeld mij liever in dat het virus zal verdwijnen en de Tour de France met publiek start", blijft Alaphilippe halsstarrig vasthouden aan het bestcasescenario.

Het zal er allemaal vanaf hangen wanneer er weer gekoerst kan worden. "Ik heb UCI-voorzitter David Lappartient aan de lijn gehad", meldt Alaphilippe. "Ze proberen een datum vast te stellen waarop we het racen kunnen hervatten."