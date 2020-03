Alejandro Valverde is na nipte strijd laatste virtuele ritwinnaar in Catalonië

Gezien de huidige situatie is het virtuele koersen wel eens het dichtste wat de komende maanden bij wielrennen gaat komen. Dat kan door ritten via Zwift te organiseren, maar in de Ronde van Catalonië doen ze het op een andere manier.

Daar leggen ze de volgers op Twitter elke dag een aantal keuzes voor. De renner die het meeste stemmen achter zijn naam krijgt, wint dan de rit. Zo was er al een etappezege weggelegd voor Thomas De Gendt en Remco Evenepoel.

In de laatste rit van en naar Barcelona stonden er een klim van derde categorie en één van tweede op het programma. Er kon als ritwinnaar gekozen worden tussen Valverde, Angel Maria Lopez en Egan Bernal. Of iemand anders, waarbij er dan wel vermeld moest worden wie in de reacties.

Qui guanyarà la darrera etapa a Barcelona? 🤔❓



Quién ganará la última etapa en Barcelona? 🤔❓



Who will win the last stage in Barcelona? 🤔❓ — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 29, 2020

Lopez haalde slechts 12 procent van de stemmen. Bernal deed niet veel beter met 20 procent. Er opteerden 31,5 procent van de kiezers voor een andere renner dan de organisatie vooropstelde. Het had zo dus nog een verrassende winnaar kunnen worden, maar 36,6 procent koos voor Valverde. Voor de Spanjaard zijn tweede ritzege in de virtuele Ronde van Catalonië.