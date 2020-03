Mark Cavendish heeft goede raad voor ouders om snel fit te geraken

Mark Cavendish is vader van drie kinderen: Delilah, Frey en Casper. Vele ouders hebben hun kinderen nu bij zich omdat er geen lessen worden gegeven. Het is op zich al vermoeiend genoeg om zich met hen bezig te houden en dan blijft er weinig tijd over om zelf aan de fitheid te werken.

Cavendish heeft er toch iets op gevonden om de twee te combineren. "Negeer elke andere work-out om snel fit te geraken. Ik heb een idee dat wel de snelste manier moet zijn voor ouders om een mooi lichaam te krijgen. Elke keer als je 'mama' hoort, doe je een sit-up. Elke keer als je 'papa' hoort, ga je pompen."

Ignore every other get-fit-fast workout. I’ve got an idea that HAS to be the quickest way for parents to get a beach body...



Every time you hear “Muuum”, do a sit-up. Every time you hear “Daaad”, do a press-up.



You’ll be shredded in 3 days.