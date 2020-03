Startplaats van Gent-Wevelgem deelt in de klappen: "We stonden in de steigers"

Het had een mooi decor kunnen zijn om de start van Gent-Wevelgem te geven. Door de annulatie van de koers bleef het echter akelig stil in Ieper, dat voor het eerst startplaats van de eendagskoers ging zijn. Voor de Westhoek is het uitstel van de wedstrijd een bittere pil.

Alles was uiteraard al gedaan om de organisatie op poten te zetten toen bekendgeraakte dat de koers werd uitgesteld. "Alle voorbereidingen waren al getroffen. Onze stad was ook al versierd met de nodige vlaggen. We haddenook fietsen laten maken die op alle invalswegen waren geplaatst. Er was ook drukwerk gemaakt", lijst burgemeester Emmily Talpe de inspanningen op bij VRT NWS.

Volgens haar was Ieper er dus helemaal klaar voor. "We stonden volledig in de steigers. De sfeer en de animo was ook al duidelijk te voelen in de stad." Het ontvangen van Gent-Wevelgem was ook een manier om het toerisme een nieuwe schwung te geven. "Ieper is een sterk toeristische stad. Toerisme is sterk verankerd met de herdenking van wereldoorlog I."

Wielrennen zit in DNA van de Vlaming en de Ieperlingen

Talpe wil niet dat het daar bij blijft. "We willen alle troeven van onze regio in de kijker zetten. We hebben een prachtig landschap om te fietsen. Wielrennen zit in het DNA van de Vlaming en ook van de Ieperlingen. Vandaar de keuze om in te zetten op de start van Gent-Wevelgem in onze stad." En wat als de koers nog ingehaald wordt later dit jaar? "We sluiten niet uit dat een najaarsklassieker in onze stad zou kunnen doorgaan."