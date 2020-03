Throwback naar 2019: Oliver Naesen sleept podiumplaats in de wacht in Gent-Wevelgem

Jammer, maar helaas: Gent-Wevelgem kan vandaag niet plaatsvinden vanwege de coronacrisis. Dan beleven we nog maar eens de editie van 2019. Met Oliver Naesen kwam er alvast een Belg zeer sterk voor de dag, maar hij moest de zege wel aan Alexander Kristoff laten.

Gent-Wevelgem kan in theorie slechts een koers voor spurters zijn, maar het durft al eens anders uitdraaien en zo ook in 2019. De wind was volop aanwezig en Trek-Segafredo en Jumbo-Visma zagen hun kans schoon om waaiers te trekken. Heel wat grote namen zaten in de eerste waaier: Gaviria, Sagan, Van Aert, Van der Poel... Dat zag er dus een mooie groep uit.

De voorsprong ging richting de anderhalve minuut. In het peloton moesten vooral Lotto-Soudal en CCC het werk opknappen. Op de eerste keer de Kemmelberg voerde Van Aert een schifting door. Onder andere Degenkolb moest zo de rol lossen, maar ondertussen kwam ook het peloton, of wat daar van overbleef, dichterbij.

VLUCHT MET SAGAN STRANDT IN FINALE

De meeste vluchters lieten zich dan maar inlopen. Sagan, Teunissen, Theuns en Trentin zetten wel door. Luke Rowe, die aanvankelijk in die eerste waaier zat, reed verrassend genoeg toch ook weer naar de vier toe. Deceuninck-Quick.Step begon echter volop te werken in dienst van Viviani. Op twintig kilometer van de aankomst werden de vijf leiders teruggegrepen.

De strakke tegenwind was nadien niet in het voordeel van de aanvalslustigen. Stuyven reed nog wel weg met Bauer, Langeveld en Jansen, maar zij werden onder de vod van de laatste kilometer overrompeld. Toch maar spurten dus met al wie nog voorin zat. Naesen zette zijn goed voorjaar nog eens in de verf met een knappe derde plek. Kristoff bleek echter de rapste en hield Degenkolb van de overwinning.