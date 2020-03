🎥 21-jarig talent van Deceuninck-Quick.Step ziet zichzelf vooral als allrounder

Het moet voor hem eigenlijk nog allemaal beginnen, maar in de Ronde van de Algarve maakte Almeida toch al indruk door nuttig werk te leveren voor Remco Evenepoel en zelf in de top tien te eindigen. Goed bergop rijden kan hij dus al, maar door zijn tijdritcapaciteiten wil hij niet uitsluiten dat hij ook scoort op ander terrein.

In een filmpje van zestig seconden laat Deceuninck-Quick.Step de jonge renner aan het woord. Onder andere beschrijft hij welk type renner hij is. "Voorlopig zou ik zeggen dat ik een allrounder ben. Ik ben mezelf nog aan het ontdekken. Misschien ben ik eerder een klimmer."

60 seconds with @JooAlmeida98!

Here's your chance to know better the talented 21-year-old Portuguese of Deceuninck – Quick-Step, who last month impressed with a strong ride at the tough @VAlgarve2020, which he finished in the top 10.

