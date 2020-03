Van profrenster naar verpleegster: Zwitserse is één van de heldinnen in de strijd tegen corona

Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken om het coronavirus te bestrijden, kan de gemeenschap nu goed gebruiken. De mensen van de zorg worden terecht de helden van het moment genoemd. Eén van hen is Elise Chabbey... profrenster bij Bigla Pro Cycling.

De 26-jarige Chabbey heeft een medische opleiding gevolgd. Sinds 2019 is ze echter volop actief als wielrenster in de WorldTour bij Bigla Pro Cycling. Nadat de Strade Bianche werd geannuleerd en het coronavirus volledig uitbrak, ruilde ze haar rennersoutfit weer in voor een verpleegstersplunje.

Chabbey werkt nu in een ziekenhuis in Genève. "Voorlopig is alles ok. De organisatie in het ziekenhuis is goed. Iedereen die hier werkt is erg gemotiveerd en we steunen elkaar allemaal om zo door deze periode te geraken. Ook al is het een stresvolle situatie, we proberen de spirit hoog te houden. Dat helpt enorm", zegt ze op de Facebookpagina van haar ploeg.

Ze meent dat het grootste deel van de maatschappij wel weet wat te doen. "Ik denk dat de wereldbevolking nu aan het begrijpen is hoe ernstig de situatie is. De mensen zijn nu meer bereid om mee te werken. Ik hoop dat het vlug kalmer wordt en ik kan niet wachten om terug te beginnen koersen met mijn ploegmaats, nadat we deze periode zijn doorgeraakt."