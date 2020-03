Osteopaat van wielerploeg mag eindelijk intensieve zorgen verlaten na besmetting coronavirus

Een osteopaat van UAE Team Emirates heeft veel geluk gehad. De man lag negen dagen op intensieve zorgen nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus in de UAE Tour. Opvallend, want man is 38 jaar oud en is een triatleet.

De 38-jarige osteopaat is het bewijs dat iedereen erg ziek kan worden door het coronavirus. De triatleet is jong, fit en gezond, maar toch lag hij negen dagen op intensieve zorgen nadat hij in de UAE Tour besmet was geraakt met het coronavirus. Dario Marini, de osteopaat, gaf meer uitleg via een bericht op Instagram. "Ik heb gewonnen van het coronavirus, maar onderschat het niet en vecht tegen de ziekte', staat te lezen bij CyclingNews. "Volg zeker alle instructies goed op", aldus Marini.