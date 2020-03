Toch alvast één opsteker voor Remco Evenepoel met oog op zijn doelen: "Dat blijft zo"

Remco Evenepoel had voor 2020 heel wat leuke doelen: de Giro, de Olympische Spelen en het WK. De eerste twee zaken zijn alvast weggevallen, al is er wat de Olympische Spelen betreft ook goed nieuws.

Remco Evenepoel was door zijn Europese titel zeker van de Olympische Spelen 2020 in Tokio, maar ondertussen werden die Spelen met een jaartje uitgesteld.

OS 2021

Toch is er goed nieuws, want Evenepoel blijft ook automatisch geselecteerd voor de OS 2021. Dat is inmiddels bekendgemaakt door het IOC.

"Wie gekwalificeerd was, blijft gekwalificeerd", aldus Frederik Broché - technisch directeur van de Belgische Wielerbond - in Het Laatste Nieuws. "Dat zal niet veranderen, ook de quota - vijf mannen, drie vrouwen - niet."