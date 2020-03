Zwift blokkeert De Gendt: "Ofwel heb je uw roeping als prof gemist, ofwel is er iets mis met één van uw toestellen"

De renner van Lotto-Soudal wou dinsdag ploegmaat Tim Wellens introduceren in de virtuele wielerwereld, maar werd geblokkeerd omdat hij ‘abnormale wattages’ trapte.

De Gent kreeg onder meer de melding ‘Ofwel heb je uw roeping als prof gemist, of er is iets mis met één van uw toestellen’. Via Twitter riep hij Zwift op om hun systeem wat aan te passen.

@GoZwift i got thrown out of a race because of my superhuman power. Can you fix the stats for me? pic.twitter.com/JqSQFvx6oC