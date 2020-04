Drie opties op tafel voor hervatting koersen: Giro denkt inmiddels aan augustus

In normale omstandigheden zouden we eind mei al de opvolger van Richard Carapaz kennen als winnaar van de Ronde van Italië, maar dat zal door het coronavirus nog niet het geval zijn. Wel zou de UCI intussen een beter beeld hebben wanneer er weer koersen, ook de Giro, afgewerkt kunnen worden.

Dat is alvast wat Renato Di Rocco, voorzitter van de Italiaanse wielerfederatie, laat uitschijnen op de website Spazio Ciclismo. Volgens hem liggen er bij de UCI drie opties op tafel om de wielerkalender te hervatten: 1 juli, 15 juli en 1 augustus.

In het allerbeste scenario zouden er in juni al enkele voorbereidingskoersen kunnen gereden worden, om daarna over te gaan naar het grotere werk. De Giro zou dan kans maken om in augustus door te gaan. Het is dan weer de vraag wat dat betekent voor andere wedstrijden indien dat effectief zo zou zijn.

GIRO IN AUGUSTUS IN BESTE GEVAL

Sinds de annulatie van de verschillende wielerwedstrijden op gang kwam, werd eerst gedacht aan eind mei voor de start van de Giro, waarna die datum al snel werd opgeschoven naar begin juni. Ondertussen lijkt de Giro dus ten vroegste te kunnen beginnen in de maand augustus.