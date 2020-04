Het is nu helemaal zeker: Laurens De Vreese moet net als renners van Lotto Soudal deel van loon afstaan

Meerdere ploegen moeten naar oplossingen zoeken om de huidige periode financieel te overbruggen. Bij Astana gaan ze daarom over tot loonsvermindering tot er opnieuw wedstrijden gereden worden. Eerder deden ook renners van Lotto Soudal al afstand van een deel van hun loon.

De Spaanse krant AS had eerder al de plannen van Astana gemeld. De Kazachse formatie heeft het nieuws nu bevestigd aan Cyclingnews. "We doen dit omdat de coronacrisis grote economische impact heeft op onze ploeg en de sponsors", verklaart teammanager Jana Seel.

ALLE RENNERS EN STAFLEDEN AKKOORD

Binnen de ploeg was er ook een grote overeenstemming om tot deze maatregel over te gaan. "Alle renners en stafleden hebben ingestemd, omdat ze begrijpen dat we in een uitzonderlijke tijd leven. Ik wil benadrukken dat de salarissen tot dusver voor de volledige honderd procent zijn uitgekeerd."

Ook Laurens De Vreese zal dus terugvallen op zeventig procent van zijn loon. Naar Belgische normen komt dit overeen met op technische werkloosheid geplaatst te worden.