Nummer 4 van de Tour van 2019 neemt ander standpunt in dan Bernal-Thomas, manager stelt boete voor fans voor

Nogal wat renners hebben zo hun eigen mening onder welke omstandigheden de Tour eventueel zou kunnen doorgaan. Enkele van de hoofdrolspelers van vorig jaar komen zo lijnrecht tegenover mekaar te staan. Bij Ineos vinden ze een Tour zonder publiek maar niets, voor Bora-Hansgrohe kan dat wel.

Bora had vorig jaar met Emanuel Buchmann één van de revelaties uit de Tour. De Duitser werd knap vierde en zegt aan Sport Bild wel te vinden te zijn voor een Tour zonder publiek. "Natuurlijk zal het niet dezelfde Tour zijn. Onze sport leeft van emoties en zijn supporters. Maar je moet ook zeggen dat er van de Tour enorm veel afhangt: wij de renners, de teams en tv-stations."

Hij zou dus eigenlijk ook een Tour met publiek zijn, maar als het zonder moet, dan is het maar zo. "We zijn allemaal heel gemotiveerd voor de Tour, of hij nu met of zonder supporters plaatsvindt. Zonder fans is nog altijd beter dan niets."

20 000 EURO OM THUIS TE BLIJVEN

Zijn teammanager Ralph Denk treedt hem bij, met enkele straffe uitlatingen. "In het voetbal worden ook wedstrijden achter gesloten deuren gehouden. Waarom zou dat als noodoplossing ook niet kunnen voor de Tour?" Maar kan men fans wel thuishouden tijdens een Tour? "Als een bezoekje aan de Tour je bijvoorbeeld 20.000 euro kost, denk je wel een tweede keer na of je misschien niet beter naar de renners op tv kijkt."