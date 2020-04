Ploeg van Vanmarcke en Keukeleire was sterk uit startblokken geschoten: "Juiste mensen aangetrokken, materiaal top"

Het is dat de coronacrisis ook het wielrennen volledig lam gelegd heeft, want anders was de ploeg van Jens Keukeleire en Sep Vanmarcke misschien wel vertrokken voor een recordjaar. Begin maart zat EF Pro Cycling al aan een totaal van negen overwinningen.

Met 17 zeges in 2019 had de ploeg net het beste jaar uit zijn jonge geschiedenis achter de rug. Sep Vanmarcke droeg zijn steentje daartoe bij met zeges in de Ronde van de Haut-Var en de Bretagne Classic. EF lag op schema om in 2020 nog wat beter te doen.

Vanmarcke heeft het team in de loop der jaren zien evolueren. "Ik zit nu al drie à vier jaar bij de ploeg. Sinds EF er bij is gekomen als sponsor, zijn we echt wel een goede ploeg geworden en zit alles in de goeie flow. De juiste mensen zijn aangetrokken, andere renners zijn aangetrokken. Alles zit goed, het materiaal is top."

MOTIVEREND

Dat moet dan op een gegeven moment ook omgezet worden in de resultaten. "Nu komen er ook veel overwinningen bij. Dat is wel aangenaam en motiverend. Het had een regelmatig seizoen kunnen worden." De coronacrisis heeft dat momentum enigszins afgebroken, maar niets weerhoudt EF er van om straks weer aan te knopen met triomfen wanneer er opnieuw gekoerst kan worden.

Jens Keukeleire maakte wel een onderscheid tussen de verschillende programma's, maar had ook door dat het een goed jaar kon worden. "Colombia en Australië zijn wel een ander werelddeel, maar het leeft dan wel. Ik had op stage al gezien dat de jongens die naar Colombia gingen enorm goed in vorm waren en dat het niet was om daar als spek en bonen bij te gaan rijden."

SAMEN NAAR DE KOERS KIJKEN

Keukeleire merkte de impact die het had op zichzelf. "In de koersen die je zelf gaat rijden, wil je dan ook een goed resultaat neerzetten. Toen de laatste rit in Colombia gereden werd, waren we met anderen van de ploeg op stage. Toen hebben we met heel de ploeg samen naar die rit gekeken." Met Martinez die daar de ritzege pakte voor Higuita, die eindwinnaar werd, was dat wellicht de beste wedstrijddag voor EF in 2020.