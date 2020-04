Romantisch: Evenepoel heeft boodschap van Marc Van Ranst begrepen en komt samen met vriendin met veilig alternatief

Remco Evenepoel had een vraag voor Marc Van Ranst, die hem meteen van antwoord diende in verband met op bezoek gaan met zijn vriendin. Maar: de wielrenner zocht en vond een oplossing.

In uw kot blijven, het is voor niemand makkelijk. Ook niet voor Remco Evenepoel, die zich afvroeg of hij nog bij zijn vriendin mocht gaan.

Daarover was er namelijk het voorbije weekend wat te doen, omdat Jambon en Van Ranst elkaar wat tegenspraken in de zaak.

Maar de veiligheid en de gezondheid komen bovenaan en dat heeft ook Evenepoel begrepen. Hij ging dan maar gewoon gaan fietsen met zijn vriendin - op veilige afstand.

"Doen wat ik het liefste doe met het meisje dat ik het liefste zie", kon er op de sociale media ook nog een romantische boodschap bij.