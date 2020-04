Belgische eendagskoers voorzien voor mei zal pas volgend jaar volgende editie meemaken

De UCI heeft onlangs aangekondigd dat er tot 1 juni niet gekoerst zal worden. Niet dat er in mei nog heel veel koersen op het programma stonden, maar voor de GP Criquelion was dat wel het geval. Deze eendagskoers wordt nu afgelast.

De GP Criquelion is een 1.2-wedstrijd in de Henegouwse regio. De 27ste editie zou normaal doorgaan op 17 mei. Er ging gereden worden van Silly naar Twee Akren. Door de verdere opschorting van het seizoen die de UCI invoerde, kan dat niet doorgaan.

Dat is inmiddels ook officieel bekrachtigd. Organisator Entente Cycliste Acrenoise gaat ook niet op zoek naar een andere datum voor de wedstrijd later op het jaar. Het komt dus tot een afgelasting. Dat betekent dat de koers meteen opschuift naar de lente van volgend jaar. In 2019 won Arne Marit van Lotto Soudal de eendagswedstrijd.