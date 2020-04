Drastische ingreep bij Bahrain McLaren: "Loonsverlaging van 70 procent"

Het coronavirus zorgt voor opvallende maatregelen in verschillende sporten. Bij Bahrain McLaren gaan ze voor een loonsverlaging van 70 procent voor drie maanden. Bahrain McLaren is de ploeg van Mark Cavendish, Mikel Landa en Wout Poels.

Opvallende maatregelen in de wielersport. Vorige week maakte Lotto-Soudal bekend dat ze een loonsverlaging van 10 procent gaan doen en bij Astana zou het om een loonsverlaging van 30 procent gaan.

Bij Bahrain McLaren zijn de maatregelen drastischer. Zij gaan voor een loonsverlaging van 70 procent voor de komende drie maanden. Bij CyclingNews legt de ploeg uit dat het een moeilijke beslissing was, maar dat het nodig is voor in deze onzekere tijden.