Volta Limburg Classic vindt dit jaar geen nieuwe datum meer

Zeker op de korte termijn zullen er geen wielerwedstrijden meer gereden worden. Nogal logisch dus dat de Volta Limburg Classic, die komend weekend op het programma stond, niet kan doorgaan. De beslissing daarover was al eerder gevallen. Nu is er ook besloten over een volgende editie.

Nadat besloten werd dat de Volta Limburg Classic niet op het geplande moment kon doorgaan, is de organisatie aan de slag gegaan met verschillende scenario's. Eén van de pistes was om een andere datum te vinden later op het jaar om de wedstrijd te laten doorgaan. DATUM VOOR 2021 LIGT WEL AL VAST Daar wordt nu van afgestapt. In 2020 valt er geen nieuwe datum te vinden voor deze wedstrijd. De volgende editie kan dus pas plaatsvinden in 2021. Volgend jaar zal de Nederlandse eendagskoers op de kalender komen op 3 april. Het annuleren van het evenement dit jaar was uiteraard noodzakelijk wegens de uitbraak van covid-19. In 2019 won de Zwitser Patrick Müller van Vital Concept de wedstrijd.