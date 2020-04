🎥 Toon Aerts en Sven Nys komen met gelijkaardige boodschap voor dit weekend

Ook bij Telenet-Baloise voelen ze zich erg betrokken met alles wat er nu aan de hand is in de wereld. Daarom komen Toon Aerts en Sven Nys elk alvast met een heel duidelijke boodschap. Zeker wanneer het over dit weekend gaat.

Op Facebook circuleert een video waarbij Toon Aerts aan het werk is op het terras aan zijn woning in Rijkevorsel. "Het gaat dit weekend heel mooi weer worden", weet ook de veldrijder. "Een ideaal moment om samen met mijn vriendin een beetje op het terras te zitten en het thuis gezellig te maken. Want onthoud: ook al is het hot, blijf in uw kot!"

Dat is zowat de slogan van het weekend. Eerder had Sven Nys het op Instagram reeds over het aangekondigde mooie weer. Wie op pad gaat, roept hij op om dit alleen te doen. Wie een lentebarbecue wil organiseren, moedigt Nys aan om dit enkel te doen binnen het eigen gezin.