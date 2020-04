🎥 Wolfpack-renners betuigen hun liefde voor Vlaanderen: "Gewoon van een ander niveau"

In normale omstandigheden was dit een belangrijk weekend geweest voor Deceuninck-Quick.Step, want de Ronde van Vlaanderen is altijd een immens grote afspraak voor The Wolfpack. De liefde voor het Vlaamse werk en in het bijzonder de Ronde is alvast nog altijd aanwezig binnen het team.

Dat blijkt onder andere uit de commentaren van Iljo Keisse tijdens een filmpje van de ploeg. "Mannen die koersen in slechte weersomstandigheden, korte mouwen, korte broeken, niet klagen, vallen, weer opstaan en winnen. Dat is voor mij een Flandrien. Er is een enorme focus op de klassiekers, veel meer dan in een andere ploeg. Ik ben trots dat ik daar deel van kan uitmaken."

Zdenek Stybar is als buitenlander ook dol op de Vlaamse koersen. "Het is gewoon van een ander niveau. Dit is wat wielrennen zo leuk maakt in België. Waar je ook komt: de mensen hebben het over wielrennen, over Vlaanderen." Ook voor Tim Declercq is het iets speciaal. 'Er zijn geen gecontroleerde koerssituaties. Het is gewoon gaan en niet te veel achterom kijken."

Bovendien is er ook die geweldige sfeer. "Ik weet nog dat Iljo eens naar mij had geroepen om trager te gaan op de Paddestraat en de Berendries, maar ik kon niets horen doordat de mensen zo aan het schreeuwen waren. Dat is één van de redenen waarom we zo van deze sport houden."

Keisse heeft ook al de steun van de supporters mogen ervaren. "Zelfs als je in laatste positie zit of je job is gedaan, dan heb je nog mensen langs de kant van de weg die enkel de naam van de renners schreeuwen."