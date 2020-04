Studie komt met goed nieuws: 'Meeste renners proberen positief met situatie om te gaan'

Het is voor de renners zeker vervelend om niet te kunnen uitkijken naar wielerwedstrijd en sommigen zullen het wel lastiger hebben om zich op te laden, maar in het algemeen blijft het met de motivatie goed zitten. Dat heeft een studie van de UGent uitgewezen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijksheids- en Sociale Psychologie. In totaal namen 177 mannen en 19 vrouwen deel. Daaruit werden 120 profrenners gekozen. "De resultaten van deze studie tonen aan dat het nog goed zit met de motivatie van de renners", stelt onderzoeker Sofie Morbée.

Het is nu zoeken naar alternatieven. "De meeste renners proberen positief met deze situatie om te gaan. Het digitale alternatief voor de Ronde van Vlaanderen is hier een mooi voorbeeld van. Je blijft gemotiveerd als je het voor jezelf leuk probeert te houden, als je naar uitdagingen zoekt. Bijvoorbeeld ook door op Strava KOM's te proberen pakken, Zwift-rides te doen etc."

OPLETTEN VOOR 'MOETIVATIE'

Al is het niet voor iedereen even simpel. "Uiteraard hebben sommigen het moeilijker om zich op te laden om te blijven trainen. Dat is gevaarlijk, want als profwielrenners doorgaans meer 'moetivatie' ervaren, dan blijken ze zich in deze periode meer druk op te leggen. En dat is geen goede zaak, Gelukkig gebruiken renners veel vaker strategieën om de situatie uitdagend en plezierig te houden."