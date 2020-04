Circus-Wanty Gobert werkt eigen virtuele finale Ronde van Vlaanderen af

Het zag klaarblijkelijk meer graten in een format waarbij de renners van de eigen ploeg het opnamen tegen andere gebruikers van BKool dan tegen andere professionele wielerploegen. Zes renners van Circus-Wanty Gobert waren hiervoor te vinden: de Belgen Jasper De Plus en Tom Devriendt, de Nederlanders Kreder en Lammertink, de Fransman Bellicaud en de Italiaan Pasqualon.

Zij downloadden allemaal de laatste 36 kilometer van de Ronde van Vlaanderen zoals BKool die voorziet en moedigden andere gebruikers aan om hetzelfde te doen en zo tegen elkaar te racen. Ze begonnen eraan om 10u deze ochtend.

