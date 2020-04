Evenepoel moet het gelijk van Van Avermaet toegeven: "Ik dacht: 'Wat is die van plan?'"

Het was toch wel wat meer dan zomaar hard trappen, die virtuele finale van de Ronde van Vlaanderen. Dat moest ook Remco Evenepoel ondervinden. Via BKool werden de koerssituaties benaderd en zo werd Evenepoel de kasseihellingen toch gewaar.

"Ik vond het redelijk zwaar", reageerde Evenepoel bij Sporza na de virtuele editie van De Ronde. "Ik zag ineens op de Paterberg Greg rechtstaan op de virtuele schermen. Ik dacht: 'Wat is die van plan'? Uiteindelijk heeft hij toch zijn gelijk gekregen om daar zwaar door te rijden."

Wat maakte het op dat moment zo lastig? "De resistentie was superzwaar op die Paterberg. Het was echt 'stoempen'. Om eerlijk te zijn is het niet mijn grootste kwaliteit om aan een lage cadans te 'stoempen'. Achteraf reed ik nog 380 à 400 watt om terug te komen, maar ze bleven maar wegrijden en dan was het game over. Dan heb ik gewacht op Jasper Stuyven."

GOEDE TRAININGSSESSIE

Al bij al heeft Evenepoel zich zeker geamuseerd en is hij blij dat hij heeft meegedaan. "Het was ook een goede trainingssessie. Ik ben ook nog maar een paar dagen terug beginnen trainen."