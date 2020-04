Flanders Classics-CEO wil pagina nog niet volledig omslaan: "Iedereen is het eens dat Ronde dit jaar moet plaatsvinden"

Iedereen moet wel een deel van de klappen opvangen tijdens de huidige crisis. Het is wel de vraag hoeveel de wielersport er zo aankan. Volgens Tomas Van Den Spiegel is het van het hoogste belang dat er dit jaar nog gekoerst kan worden.

Dat legde de CEO van Flanders Classics uit in De Zevende Dag. "De financiële impact zal sowieso groot zijn en het wielrennen is al zo'n fragiel model, zowel voor teams als voor organisatoren. Dat zie je nu ook, want het duurt niet lang voor alles omver valt."

OVERLEVEN

Een complete ineenstorting van het wielrennen moet zeker vermeden worden. "Ik denk dan ook dat de sector het niet aankan dat we nu al zouden zeggen: we cancellen het wielerjaar 2020 volledig en gaan door naar 2021. Om te overleven moet er dit jaar nog gekoerst worden."

Dat voor wat de sport in zijn geheel betreft. En wat met Flanders Classics? "Ik denk dat wijzelf als organisatie stabiel genoeg zijn om dit even aan te kunnen, maar het liefst hervatten we toch zo snel mogelijk de koers.", onderstreept Van Den Spiegel.

OPPORTUNITEITEN

Die zou ook graag nog in 2020 een volgende editie van De Ronde van Vlaanderen organiseren. "Iedereen is het er over eens dat De Ronde dit jaar nog moet plaatsvinden. Er liggen ook opportuniteiten in deze crisis. De teams, organisatoren en UCI kunnen dichter naar elkaar toegroeien. Maar iedereen moet het wel willen."