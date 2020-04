Jasper Stuyven speelde alles of niets op de Oude Kwaremont: "Blij dat ik Evenepoel kon bijhalen"

Van een renner die in het echt de Omloop Het Nieuwsblad kan winnen, mag je ook wel wat verwachten tijdens de virtuele Ronde van Vlaanderen. Jasper Stuyven slaagde er alleszins in om in de loop van de koers steeds op te schuiven. Met een vijfde plek als eindnotering, het hoogst haalbare.

Stuyven analyseerde het experiment op de site van zijn ploeg Trek-Segafredo. "Het was heftig. Ik had veel pijn. Ik had vooraf geen idee wat ik moest verwachten. Ik denk dat iedereen in het begin een beetje naar mekaar keek en ineens was er al een grote aanval. Misschien maakte ik de fout om daar te wachten".

Die achterstand moest dan ergens goedgemaakt worden. "Ik probeerde de kloof te overbruggen op de Oude Kwaremont, maar dat gebeurde niet. Ik heb daar al mijn kruit verschoten. Daarna was het afzien tot aan de meet. Ik was blij dat ik Remco Evenepoel kon bijhalen, zodat ik een beetje kon recupereren in zijn wiel."

BIJNA ZWAARDER DAN ECHTE KOERS

Al bij al is Stuyven zeker tevreden dat hij toegezegd heeft voor 'de Ronde op rollen'. "Het was een leuke ervaring. Het was bijna zwaarder dan een echte koers. Het was ook leuk om iets terug te geven aan de fans en de sponsors in de moeilijke tijden."