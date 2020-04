Wiggins herinnert Cavendish aan merkwaardige tests uit 2006: "Die man zei dat ik niet goed genoeg was om prof te zijn"

Mark Cavendish en Bradley Wiggins zijn nog altijd allebei goede vrienden. Nu ze ook beiden thuis zitten, hadden ze de tijd om in een Instagram Live allerlei anekdotes aan te halen. Ze gingen meer dan tien jaar terug in de tijd.

De huidige periode zonder koers geeft Cavendish de tijd om aan zijn fitheid te werken. De Brit hoopt nog altijd aan te knopen met zijn vorm van weleer. Weinigen geloven dat dat realistisch aan, maar daar stoort hij zich niet aan. "Ik werd in 2010 al afgeschreven", klinkt het. Wiggins corrigeert: "Je werd in 2006 al afgeschreven. Herinner je je nog die tests bij T-Mobile?"

En of Cavendish zich die nog herinnert. "Die man zei me dat ik niet goed genoeg was om prof te zijn. 'Dit zijn de cijfers van een junior'. Een maand later won ik een koers." Ook de huidige situatie in het wielrennen kwam in het gesprek tussen Cav en Wiggo aan bod. Krijgen we dit jaar nog koers te zien? "Ik weet het niet", durft Cavendish er niet volmondig 'ja' op antwoorden.

VOORRANG VOOR TOUR EN WK

Bepaalde wedstrijden zal men toch absoluut willen laten doorgaan. "Als we nog zullen koersen, zullen de Tour en het WK wel voorrang krijgen", denkt Cavendish. Zelf heeft hij een éénjarig contract lopen bij Bahrein-McLaren. "Ik hoop dat ik een verlenging krijg."