Virtuele Amstel Gold Race zit er nog niet meteen aan te komen: "Is het te manipuleren?"

Net als de klassiekers in het Vlaamse voorjaar zullen straks de Ardennenklassiekers en de Amstel Gold Race voorlopig niet kunnen plaatsvinden. Gaan ze dan ook een virtuele koers organiseren zoals nu het geval was met de Ronde van Vlaanderen?

Leo Van Vliet, de wedstrijddirecteur van de Amstel Gold Race, heeft alvast met belangstelling gekeken naar ht concept van de Ronde 2020. "De Ronde van Vlaanderen was hier al heel lang mee bezig. We hebben er ook wel contact met hen over gehad. Maar er is wel wat voor nodig om dit te maken en dit is in Vlaanderen natuurlijk wel volkssport nummer 1."

Wat vond Van Vliet er eigenlijk zelf van? "Ik vond het leuk om te kijken en de renners zijn er volgens mij ook ingevlogen. Maar je krijgt natuurlijk niet hét Ronde-gevoel." Daar kan alleen het origineel voor zorgen, niet een poging tot een kopie.

We moeten geen dingen doen die al bedacht zijn

Maar op zich kan een virtuele Gold Race dus ook wel een alternatief zijn? "We moeten geen dingen gaan doen die al bedacht zijn", houdt Van Vliet de boot af. De Nederlander heeft immers toch enkele bezwaren bij het virutele koersen. "Wat als renners verschillende systemen gebruiken en is het te manipuleren? En hoe ga je dat controleren?"