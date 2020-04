Jasper Stuyven legt verbazingwekkend straffe stats uit 'De Ronde 2020' voor

De renner van Trek-Segafredo heeft op sociale media de data gedeeld van zijn inspanning op de rollen. En die zijn niet mis. Zo duwde Stuyven gemiddeld een wattage van 395 watt. Bijzonder stevig. Zijn maximum wattage is helemaal om van te duizelen: zo haalde hij op een gegeven moment liefst 934 watt.

Uiteindelijk kwam Stuyven overigens uit op een gemiddelde snelheid van 42 kilometer per uur. "Deze statistieken liegen niet", schrijft Stuyven er met recht en rede bij. "Ik ging er helemaal voor tijdens de Ronde 2020."

These stats don’t lie! I went all out during De Ronde 2020! 😅 #AimHigher pic.twitter.com/hTQ7b3VkBt