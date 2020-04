🎥 Laurens De Plus plaatst ploegsucces boven individuele triomf: "Nog nooit eerder meegemaakt op de fiets"

Laurens De Plus was vorig jaar de sterkste in de BinckBank Tour. Eén van de hoogtepunten in zijn carrière en toch staat voor hem een andere verwezenlijking nog hoger op de ladder: de podiumplaats van ploegmaat Steven Kruijswijk in de Tour.

De Plus heeft het er nog eens over in een filmpje van Jumbo-Visma. "Het gevoel als je de streep voorbijkwam op de Champs-Élysées was ongelooflijk. Ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt op een fiets. We hebben er drie weken lang voor gevochten. Eigenlijk meer dan drie weken, want de voorbereiding, trainingskampen en verkenningen vergen veel energie. Daar had ik echt het gevoel: het is alles waard geweest."

SAMEN VECHTEN VOOR EEN DOEL

Ook zelf reed Pluske een onwaarschijnlijk sterke Tour. "Persoonlijk had ik niet verwacht dat ik daar die prestaties kon leveren. Van 'Stevie' had ik het wel verwacht of gehoopt. Ik was met veel ambitie aan de Tour begonnen. Als je voor een doel vecht, geeft dat vertrouwen en stijgen de andere ploegmaats boven zichzelf uit."

Het valt op met hoeveel respect De Plus spreekt over de man die in 2019 dus derde eindigde in de Ronde van Frankrijk. "Hij heeft altijd heel serieus en met veel discipline naar bepaalde doelen toegewerkt. Daarom dat ik het hem van harte gunde."