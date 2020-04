🎥 Wat gebeurde er allemaal op 8 april in de wielerwereld? De straffe stoot van Boonen, de millimetersprint van Planckaert en de tranen van Hoste, ...

Normaal gezien werd vandaag 8 april de Scheldeprijs gereden in Schoten, maar in het verleden was 8 april vaak een mooie dag in de sportgeschiedenis. We geven u enkele mooie momenten uit het verleden.

8 april ... 2018 Twee jaar geleden won Peter Sagan Parijs-Roubaix op 8 april na een intense strijd, waarbij hij pas op de piste van Roubaix komaf kon maken met vroege vluchter Silvan Dillier. Niki Terpstra werd uiteindelijk nog derde, Greg Van Avermaet won in een sprint om plek 4 van Stuyven en Vanmarcke. 8 april ... 2012 Zes jaar eerder stond Parijs-Roubaix ook al op 8 april op het programma. Toen kregen we wél Belgisch succes. Tom Boonen reed alles en iedereen op een hoopje en pakte zo zijn vierde kassei in Roubaix. Niemand kwam in de buurt van Tornado Tom, Turgo en Ballan vervolledigden het podium uiteindelijk. 8 april ... 2007 In 2007 stond Parijs-Roubaix pas op 15 april op het programma, omdat het op 8 april nog tijd was voor de Ronde van Vlaanderen. Onderweg naar Meerbeke was het Alessandro Ballan die er in de sprint uiteindelijk Leif Hoste oplegde, met Paolini, Kroon en Gusev op vijf seconden. 8 april ... 2001 Wat te zeggen van de editie zes jaar eerder? Erik Dekker kijkt er vermoedelijk af en toe nog met een zuur gevoel heen. Hij was in de sprint van een select groepje veruit de snelste, maar kwam van te ver en kon zo Bortolami niet meer remonteren. 8 april ... 1990 In 1990 kregen we ook een Belgische overwinning op de piste in Roubaix, al was dat lange tijd niet duidelijk. Eddy Planckaert won uiteindelijk na een fotofinish van Steve Bauer. Ook Van Hooydonck en Gayant waren erbij.

