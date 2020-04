Flanders Classics relativeert Primus Classic-piste voor de Ronde: "Wij willen geen cavalier seul spelen"

De kans op een Ronde van Vlaanderen in het najaar lijkt behoorlijk reëel. De Primus Classic is zelfs bereid om zijn plek indien nodig af te staan, wat zou betekenen dat de Ronde op 19 september gereden zou worden. Al zorgt Tomas Van Den Spiegel toch voor enige nuance.

De CEO van Flanders Classics wil het bericht enigszins minimaliseren. "Het past in de teneur van de voorbije weken, waarbij veel speculatie is over hoe de kalender er zou kunnen uitzien. Het klopt dat er is gepraat, maar feit is dat de beslissing over de nieuwe datum voor de Ronde niet bij onszelf ligt", zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Bij Flanders Classics willen ze niet tegen schenen schoppen door op de zaken vooruit te lopen. "Het is de UCI die zal bepalen hoe de kalender eruitziet", benadrukt Van Den Spiegel. "Wij willen zeker geen cavalier seul spelen."

GEEN PLAN B

Dat plaatst dan wel weer vraagtekens bij het nut van die besprekingen met de Primus Classic. "Waarom wij dan toch hebben gepraat? Omdat het goed om te weten is dat we indien nodig andere oplossingen kunnen hebben. Het is goed dat zo'n scenario bespreekbaar is, maar ik zou het op dit moment niet eens plan B willen noemen. Op dit moment is de UCI aan zet."