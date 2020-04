Jens Keukeleire vraagt zich af in hoeverre kleine koersen plaats kunnen en moeten ruimen voor grote wedstrijden

Het is een ingewikkelde puzzel die moet gelegd worden om nog een goede wielerkalender ineen te timmeren als er straks opnieuw gekoerst kan worden. Jens Keukeleire ziet vooral heil in het verlengen van het seizoen, maar het is de vraag of de kleine koersen het gelag niet gaan betalen.

Jens Keukeleire ziet een pak koersen gewoon opschuiven naar volgend jaar. "Ik denk dat het heel moeilijk gaat zijn om wedstrijden opnieuw in te plannen. Sowieso hebben we al een drukke kalender. We zullen moeten zien of er in september plaats gemaakt kan worden voor grotere koersen uit het voorjaar en of daarvoor kleine koersen moeten wijken."

AANGEPASTE KALENDER

Van één bepaalde maatregel is Keukeleire wel voorstander. "Je hoort nu al dat het seizoen verlengt wordt en dat zie ik wel werken. Eind oktober of begin november wil ik gerust nog koersen. Het is ook zien in hoeverre je volgend jaar dan goed kan beginnen. Het zal in elk geval een aangepaste wielerkalender zijn."

NIET VEEL MARGE

Het is enkel de vraag of al die aanpassingen ergens toe zullen leiden. "Ze zullen er wel vol mee bezig zijn, maar het is zeker niet simpel. Je kan links en rechts wel een beetje schuiven, maar je hebt niet zoveel marge", weet de renner van EF Pro Cycling.

Keukeleire opperde al het mogelijke gegeven dat kleinere wedstrijden hun datum afgeven aan het één of andere Monument. Dat kan een oplossing zijn als er voorts geen plek meer is, maar dan moeten die kleine koersen dat wel aankunnen. "Ik weet niet of er organisatoren van andere koersen plaats moeten maken om bijvoorbeeld geannuleerde koersen eind oktober te kunnen rijden."