Organisator rijdt Scheldeprijs dan maar zelf: "Met 16 WT-ploegen aan de start, zouden alle topsprinters er geweest zijn"

Waaiers trekken zoals vorig jaar zal er niet bij zijn. Ook geen koninklijke sprint aan de finish in Schoten. De Scheldeprijs gaat niet door. Logisch, uiteraard, maar wel een bittere pil voor de mensen die zo hard aan de nieuwe editie hadden gewerkt.

Met organisator Jack Vissers voorop. "Ik zal hem woensdag zelf rijden, alleen. Het wordt een trieste rit", kondigt hij aan in GvA. "Ik neem bijna iedere dag de fiets om van bij mij thuis in Gooreind naar Schoten te komen: 36 km heen en terug. Woensdag ga ik er in Schoten nog 17 km bij doen. Zo lang is de plaatselijke ronde."

HERTEKEND PARCOURS

Vissers zit vooral met zijn gedachten bij zijn vaste medewerkers. "Ook voor hen was de onbetwiste beslissing tot afgelasting emotioneel moeilijk. Verdorie toch. Het zag er zo mooii uit. Met een fraai hertekend parcours dat de goedkeuring kreeg van de ploegleiders, knoopten we terug aan bij de traditie van het officieuze wereldkampioenschap van de sprint."

Het deelnemersveld zou dan ook navenant geweest zijn. "Met liefst zestien WorldTour-ploegen aan de start, zouden alle topsprinters erbij geweest zijn: Viviani, Ewan, Gaviria, Jakobsen Hodeg, Ackermann, Merlier. En Schotenaar Michael Van Staeyen natuurlijk." Vissers blijft wel strijdvaardig. "Volgend jaar zullen wij er opnieuw staan. Deze koers is van ons en dat blijft zo."