Viviani absoluut geen fan van de rollen en toch ook geen voorstander van koersen achter gesloten deuren

Sinds zijn overstap van Deceuninck-Quick.Step naar Cofidis heeft Elia Viviani nog niet heel veel kansen gekregen om zich te tonen. Door de lockdown in Italië is hij momenteel beperkt tot trainingen op de rollen, maar dat is helemaal niets voor hem.

De sprinter verstaat de renners die constant op de hometrainer trainen niet goed. "Ik begrijp niet hoe iemand zoiets kan volhouden. Ik heb het al lastig na nauwelijks een maand, ik word er knettergek van", vertelt Viviani aan het Italiaanse Leggio. Afzien op zo'n stel rollen is volledig anders Het is volgens hem een groot contrast met het feitelijke wegwielrennen. "Je bent alleen, in een afgesloten ruimte. Het is compleet het tegenovergestelde van koersen en trainen in de openlucht. Zweten en afzien op zo'n stel rollen is echt volledig anders." Dan maar hopen dat er zo snel mogelijk gekoerst kan worden? Al is het ook wat dat betreft kijken wat de omstandigheden juist zijn. "Ik vind het idee van wedstrijden achter gesloten deuren onzinnig omdat dat dan betekent dat de pandemie nog niet helemaal afgeremd zou zijn. In dat geval blijft iedereen beter nog een beetje thuis."