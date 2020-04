Lefevere en Demol geen voorstander om seizoen later te laten beginnen: "Er zijn ook renners die houden van regen, wind en kou"

De coronacrisis noopt de wielerwereld tot gegoochel met de kalender. Dit jaar worden wellicht heel wat koersen op een andere datum gereden.

Tom Dumoulin stelde onlangs voor om het seizoen standaard één maand op te schuiven en te laten duren tot half november.

Dirk Demol en Patrick Lefevere toonden zich in een gesprek met Sporza allerminst fan van dat idee.

“Het klopt dat het vaak slecht weer is bij ons in het begin van het seizoen”, aldus Demol. “Maar het is goed dat klassiekers ook in Flandrien-weer gereden kunnen worden. We moeten niet enkel in goed weer koersen."

"Er zijn ook renners die houden van regen, wind en koude. De beenstukken mogen niet verdwijnen uit het peloton."

Ook Lefevere heeft zijn bedenkingen: "Tot en met november koersen is toch wel lang. Ze zeggen dat de seizoenen opschuiven. Maar eigenlijk zou ik eens de gemiddelde temperaturen in de maand november moeten bestuderen om te zien of dat wel echt waar is."

"Ik denk ook niet dat het een goed idee is om de klassiekers op te schuiven. Het publiek is al honderd jaar gewoon dat er in maart en april gekoerst wordt in Vlaanderen.”

“Als je de Omloop, Harelbeke, Wevelgem, de Ronde en de andere klassiekers allemaal door elkaar schudt op de kalender, dan zal de interesse volgens mij minder zijn bij de mensen. Ik zou veeleer iets veranderen aan het concept van de koers dan aan de kalender."