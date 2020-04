Na zes weken quarantaine zet Ferando Gaviria eindelijk voet op vertrouwde grond

Fernando Gaviria is bijna terug thuis nadat hij wekenlang in quarantaine verbleef.

Tijdens de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (UAE Tour) testte Fernando Gaviria positief op het coronavirus. De wedstrijd werd op 28 februari stilgezet, dus toen leed hij al aan het virus. De Colombiaanse spurtbom zat vervolgens vast in het Midden-Oosten en moest in quarantaine verblijven.

Op 26 maart liet hij weten dat hij helemaal genezen was, maar pas op woensdag 8 april kon hij terug naar huis vliegen. Gaviria is intussen geland in de Colombiaanse hoofdstad Bógota, maar thuis is hij nog niet. Ook in zijn vaderland moet hij even in quarantaine verblijven al is het niet duidelijk voor hoe lang.