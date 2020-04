Remco Evenepoel over jeugdidool Philippe Gilbert: "Een kampioen op en naast de fiets"

Een jeugdidool hebben om er jaren later samen mee in de ploeg te rijden. Het overkwam Remco Evenepoel.

Het jonge supertalent van Deceuninck.QuickStep somde voor Cyclingnews de mensen op waar hij als kind naar opkeek. Hij noemde zijn ouders, Usain Bolt en... Philippe Gilbert. "Toen hij in 2012 wereldkampioen werd volgde ik alles wat hij deed. Ik las al zijn interviews en verhalen, alles wat ik maar in mijn bezit kon krijgen."

Geweldige teamspeler

En plots deelde hij een ploeg met zijn jeugdidool. "We zijn vrienden geworden en wat me opviel is dat hij niet alleen een kampioen op de fiets is, maar ook ernaast. Wanneer hij aan een koers begint, dan start hij om te winnen en zo is hij ook in het dagelijkse leven."

"Het is een grote kampioen, maar ook een geweldige teamspeler. Als hij het gevoel heeft dat een ploegmaat kan winnen, dan zal hij die persoon voor de volle 100% steunen", besloot Evenepoel.