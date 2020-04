🎥 Froome rakelt een voor hem geweldige herinnering op: "Mijn benen doen zeer van ernaar te kijken"

Een eerste stap zette hij met een aanval - die zou resulteren in ritwinst - in de veertiende etappe met aankomst boven op de Zoncolan. Froome kwam het videofragment tegen dat Eurosport hierover op zijn Twitteraccount plaatste. "De hamer bovenhalen op de Zoncolan. Mijn benen doen zeer van ernaar te kijken."

Putting the 🔨 down at the 2018 @giroditalia on the Zoncolan 🏔 My legs hurt just watching this 😆🇮🇹 https://t.co/waBZekFYNx

Velen hadden op dat moment al geen rekening meer gehouden met een eindzege van Froome. "Ze hadden me allemaal afgeschreven, tot op de Zoncolan. Ik hou ervan om het ongelijk van mensen te bewijzen", zegt de Britse ronderenner.

They all wrote me off until the Zoncolan, I love proving people wrong. Take note 📝😁

Thank you for giving me something to entertain me on the indoor trainer this weekend @Eurosport_UK 👍 #StayHome #StrongerTogether https://t.co/X0eJMI5kt9