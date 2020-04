🎥 Theuns vertelt over zijn gevoel wanneer hij over de kasseien van Parijs-Roubaix rijdt en wil dan vooral positie houden

Weinig koersen die zo uitdagend zijn als Parijs-Roubaix. Tijdens de Helleklassieker loert het gevaar altijd om de hoek. Dit weekend had deze eigenlijk moeten doorgaan. Dat dit nu niet het geval is, houdt Theuns niet tegen om over zijn gevoel tijdens de kasseiklassieker te vertellen.

Want elke renner die er aan heeft deelgenomen, weet nog wel hoe het voelt om over de kasseien te rijden in Parijs-Roubaix. "Je kijkt gewoon voor je om te zien of er geen echt slechte kasseien bovenuit steken die je moet vermijden. Dat is het belangrijkste. Je probeert gewoon je snelheid zo hoog mogelijk te houden of het wiel van de renner voor je te volgen."

Een bepaalde richting kiezen om voordeel te halen, is niet evident. "Je probeert goede lijnen te rijden, maar het is het beste om in het midden te blijven. Het denk dat het een slecht plan is als je renners begint in te halen." In een normale koerssituatie misschien een vreemde opvatting, maar wel wijselijk als je op de kasseien overeind wil blijven."