🎥 Koers kijken in coronatijden: Peter Sagan maakt historische comeback in één van zijn lievelingskoersen

Voor de televisie kruipen om urenlang live naar de koers te kijken, zit er nu even niet in. Daarom wijzen we u geregeld op videofragmenten van geweldige documentaires of heroïsche koersen. Deze keer genieten we nog eens met zijn allen van de jonge Peter Sagan.

Ook op zijn dertigste is Peter Sagan natuurlijk nog steengoed, maar dat was hij eigenlijk al van bij zijn intrede in het profpeloton. Het bleek ook al snel dat de Ronde van Californië een wedstrijd was waar hij een resem overwinningen zou boeken. Toen hij daar aan de start kwam in 2012 had Sagan al vier ritzeges in Californië op zijn teller staan. De openingsetappe van en naar Santa Rosa was meteen een sprinterskans. Op zeven kilometer van de aankomst kreeg de Slovaak echter te maken met materiaalpech. ACHTERVOLGINGSRACE De op dat moment 22-jarige Sagan bleef echter ijzingwekkend kalm, zette tussen de ploegwagens de achtervolging in en kwam nog op tijd vooraan om vlotjes de massasprint te winnen. Een memorabele overwinning. Kijk hieronder naar de laatste 53 kilometer. Sagan zou dat jaar in totaal liefst vijf ritten en het puntenklassement winnen.