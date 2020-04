πŸŽ₯ Wat gebeurde er allemaal op 14 april in de wielerwereld? De geboorte van Boonen als klassiek renner, het straffe nummer in Roubaix, een geniale Scheldeprijs, ...

Ook vandaag geen koers natuurlijk door de coronacrisis, maar in het verleden was 14 april vaak een mooie dag in de sportgeschiedenis. We geven u enkele mooie momenten uit het verleden mee.

14 april ... 2019 Exact een jaar geleden won Philippe Gilbert Parijs-Roubaix op 14 april na een intense strijd, waarbij hij pas op de piste van Roubaix komaf kon maken met de verrassende Nils Politt. Yves Lampaert werd uiteindelijk knap derde, Sep Vanmarcke ging uittredend winnaar Sagan vooraf in een strijd om plaats vier. 14 april ... 2013 In 2013 zaten we al wat verder in het klassieke voorjaar en stond op 14 april al de Amstel Gold Race op het programma. Het leverde toen een overwinning op voor Roman Kreuziger, die een grote achtervolgende groep wist af te houden. 14 april ... 2004 Op 14 april 2004 stond de Scheldeprijs in Schoten op het programma. Tom Boonen won die editie uiteindelijk in een sprint. McEwen en Cadamuro werden tweede en derde in de sprint. Ludovic Capelle werd uiteindelijk tweede Belg op de zevende plek. 14 april ... 2002 Ook in 2002 stond Parijs-Roubaix op het programma op 14 april. Toen werd het uiteindelijk een overwinning voor Johan Museeuw. Toch was het ook vooral de ontdekking van neoprof Tom Boonen, die uiteindelijk de Hel van het Noorden nog meermaals zou winnen. 14 april ... 1996 Nog zes jaar eerder was er al eens een geweldig nummertje van Johan Museeuw, toen met enkele van zijn ploegmaten. Met drie kwamen ze samen over de wielerpiste van Roubaix, zonder te sprinten uiteindelijk. Al de rest werd toen op minuten gereden.

