Aankondiging Macron belangrijk en tegelijkertijd niet bepalend voor Ronde van Frankrijk

De toespraak van Frans president Emmanuel Macron was maandagavond sowieso een moment om naar uit te kijken, ook voor de sportwereld. Door wat de man te vertellen had, is de Tour automatisch uitgesteld. Toch verandert dat weinig aan de plannen van de ASO.

Een verlenging van de huidige maatregelen tot 11 mei, om daarna langzaamaan weer mensen aan het werk te krijgen en zeker tot midden juli nog geen massabijeenkomsten: dat is kort samengevat wat Macron aankondigde. Geen Grand Départ dus op 27 juni zoals dat oorspronkelijk voorzien was. Maar eigenlijk wist iedereen dat al.

Ook bij de ASO. Wie de ernst van de situatie in landen als België, Frankrijk, Italië en Spanje aanschouwde, kon wel eens de wenkbrauwen fronsen bij de harnekkigheid waarmee de ASO de voorbije weken zeker nog aan de Tour heeft vastgehouden. Het positieve nieuws: ze hebben er zoveel voor over om de Tour overeind te houden dat men ook sneller vooruit denkt.

Als er één organisator bereid is om ook in moeilijke omstandigheden een wielerwedstrijd te organiseren, dan is het wel de ASO. Dat is nog maar eens gebleken in Parijs-Nice. En de Tour gaat boven alles. Bovendien zal de UCI ook wel meestappen in die redenering: de Tour als topprioriteit, en daarna pas de rest van de wielerkalender nog zoveel mogelijk invullen.

HUZARENSTUK

Dat brengt met zich mee dat de organiserende partijen zich al langer neergelegd hadden bij uitstel, in de hoop zo zeker het afstel te vermijden. Daarom werd er volop gewerkt aan een Tour die vier weken later zou kunnen doorgaan als voorzien. Er zou zelfs een plan zijn om de drie grote ronden te laten doorgaan. Al moet nog blijken of en hoe dat kan omgezet worden naar de praktijk. Het zou sowieso een huzarenstukje zijn.

Was de aankondiging van Macron dan onbelangrijk voor de wielersport? Helemaal niet. En al zeker niet voor België. De uitspraak 'Als het in Parijs regent, druppelt het in Brussel', doet de laatste tijd regelmatig de ronde op de Nederlandstalige televisie. Het is echter vooral het Franstalig gedeelte van België dat ook met grote belangstelling naar Frankrijk kijkt.

De kans is reëel dat men qua termijn van maatregelen het spoor van Frankrijk volgt. In Frankrijk zijn de maatregelen wel nog wat steviger, want in België kunnen renners wél nog altijd buiten trainen. En toch: als er in Frankrijk tot midden juli niet mag gekoerst worden, mag u ervan uitgaan dat dat ook in België niet het geval zal zijn.

EEN STUKJE KLAARHEID

Wat de Tour betreft, is het ook goed dat er al een stukje klaarheid is gebracht. En dat het besluit van de Franse regering niet nefast is voor het op poten zetten van zo'n Tour in 2020. Dat er zo snel concreet is doorgewerkt aan een Tour op latere datum verhoogt de slaagkansen. Maar hoe groot de wil ook mag zijn om die tot stand te brengen, ook de volgende weken en maanden ligt de bal in het kamp van de overheid.