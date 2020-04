Akkoord tussen ASO en RCS: plan voor grote ronden ligt op tafel

Na het besluit van de Franse regering is het al zeker dat de Tour niet zal kunnen plaatsvinden in de vooropgestelde periode. Dat wil niet zeggen dat ze bij de ASO stil zitten. Er zou een akkoord zijn met RCS Sport, wat kan toelaten dat de grote ronden nog doorgaan in 2020.

Recent geraakte al bekend dat de ASO werkt aan een Tour die vier weken later zou aanvatten dan gepland en dit aftoetste met alle organiserende steden en gemeenten. Doordat de Vuelta ook eigendom is van ASO, ligt het voor de hand dat dan ook de Spaanse grote ronde opgeschoven kan worden.

Er is natuurlijk ook nog de Giro. In de nieuwste ontwikkelingen opperde de voorzitter van de Italiaanse bond voor een Giro in oktober, iets waar ook organisator RCS Sport en de ASO mee akkoord kunnen gaan. Volgens Marca is hierover een akkoord ontstaan tussen beide grote organisatoren.

DRIE MAAND NA MEKAAR EEN GROTE RONDE?

Het plan dat op tafel ligt is dan het volgende: een Tour vanaf eind juli tot voorbij halfweg augustus, een Vuelta in de maand september en een Vuelta in oktober. Dan zou er in de grote ronden ook telkens drie wekenlang gekoerst kunnen worden. Als de autoriteiten hun fiat geven uiteraard.